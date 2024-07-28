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Какие товары белорусы покупают онлайн

  • 28.07.2024, 21:07
  • 2,578
Какие товары белорусы покупают онлайн

Топ-5.

Стало известно, какие товары чаще всего белорусы покупают в интернете. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

Так, по итогам 2023-го в топ наиболее покупаемых белорусами товаров в интернете вошли: одежда (30,6%), парфюмерия и косметика, а также туалетные принадлежности (13,1%), детали и принадлежности для автотранспортных средств (9,2%), электробытовые приборы и инструменты (8%), стройматериалы (5,3%).

Оборот интернет-торговли в 2023-м составил 5,8 миллиарда белорусских рублей. В общем объеме розничного товарооборота организаций торговли она заняла 8,1%, прибавив к итогам 2022-го 2,1%.

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