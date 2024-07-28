Главе МВД Франции отправили письмо со следами чумы

Главе МВД Франции отправили письмо со следами чумы2
- 28.07.2024, 21:16
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Само письмо носило оскорбительный характер.
В письме, отправленном в МВД Франции, обнаружили небольшие следы чумы, сообщает Franceinfo со ссылкой на источник. Эту информацию радиостанции подтвердил прокурор города Дижон (департамент Кот-д'Ор).
Газета Le Parisien пишет, что письмо «оскорбительного характера» было адресовано министру внутренних дел Жеральду Дарманену. Его нашли в сортировочном центре почты коммуны Лонвик в субботу, 27 июля, в нем был черный порошок.
Содержимое отправили на дополнительное исследование в Институт Пастера в Париже, чтобы подтвердить наличие следов чумы.
По информации France 3 Bourgogne, в письме с подозрительным порошком, которое вскрыла полиция, были оскорбления на расовой почве.
Результаты дополнительных тестов ожидаются в конце дня 29 июля. В префектуре Кот-д’Ор считают, что речь может идти о «ложноположительном результате».