Пленных вагнеровцев из Мали могут «продать» 29.07.2024, 4:56

Эксперт назвал потенциальных «покупателей».

Повстанцы-туареги из Мали могут «продать» пленных вагнеровцев Украине, Франции, или той же России. Такое мнение высказал директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии «Эспрессо».

«Появилась информация о том, что пленных вагнеровцев из Мали хотят передать Украине. Это хорошая новость. Впрочем, я опасаюсь, что у повстанцев может победить экономический и прагматический интерес. То есть этих пленных может выкупить Россия, но, опять же, при таком сценарии риски для повстанцев очень большие», - говорит аналитик.

По мнению Мусиенко, Украина действительно могла бы поторговаться за этих вагнеровцев, если они имеют какую-то ценность для нашей страны. Однако эксперт считает, что Франция тоже может быть заинтересована в этих пленниках, и возможно, даже больше, чем Украина.

«Я думаю, что французам до сих пор болит из-за того, что они потеряли Мали после того, как их попросили уйти. Поэтому, думаю, что в этом вопросе ключевыми будут не интересы тех, кто против русских, а только кто больше заплатит», - пояснил он.

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