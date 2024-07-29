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Белорусов с самого утра предупредили о разгуле стихии

  • 29.07.2024, 7:37
Белорусов с самого утра предупредили о разгуле стихии

Будет ураганный ветер и сильные дожди.

Во многих районах страны наблюдается усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-22 м/с, местами до 25-27 м / с, во многих районах прогнозируют сильные дожди.

МЧС в своем телеграм-канале пишет о факторах опасности: повреждения линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, крыш зданий, сооружений, падения деревьев.

На дорогах также могут быть сложные погодные условия.

Основной удар стихии придется утром по пограничным с Литвой районам. В Ошмянах и Островце может выпасть до 43 мм осадков, при месячной норме в 88-90 мм. В Минске ожидается до 20 мм осадков.

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