Белорусов с самого утра предупредили о разгуле стихии
- 29.07.2024, 7:37
Будет ураганный ветер и сильные дожди.
Во многих районах страны наблюдается усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-22 м/с, местами до 25-27 м / с, во многих районах прогнозируют сильные дожди.
МЧС в своем телеграм-канале пишет о факторах опасности: повреждения линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах, повреждение (обрушение) слабо укрепленных конструкций, крыш зданий, сооружений, падения деревьев.
На дорогах также могут быть сложные погодные условия.
Основной удар стихии придется утром по пограничным с Литвой районам. В Ошмянах и Островце может выпасть до 43 мм осадков, при месячной норме в 88-90 мм. В Минске ожидается до 20 мм осадков.