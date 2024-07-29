Вот когда начнется рост курса доллар 29.07.2024, 7:40

Прогноз по валютам.

Курс доллара продолжает оставаться у минимальных значений с начала года. Тем временем все факторы его снижения исчерпают себя еще до конца июля, а значит на этой неделе может начаться волна роста. Каких курсов валют ждать в начале августа, читайте в еженедельном прогнозе от myfin.by.

Минимальное значение курса доллара

На прошлой неделе обменный курс белорусского рубля к доллару США опускался до годового минимума. По тогам валютных торгов в четверг, 25 июля, Нацбанк Беларуси установил официальный курс доллара на отметке USD/BYN 3,1102. В тот день курс доллара терял к началу текущего года -2,12%. Но в последнюю торговую сессию прошлой недели «бакс» минимально скорректировался и закончил прошлую неделю на USD/BYN 3,1151. Итого за неделю доллар подешевел на -1,76%, снижение курса с начала года -1,96%.

Примечательно, что на открытии торгов в пятницу 26 июля первая сделка закрылась по курсу USD/BYN 3,0950, но в дальнейшем доллар вернулся к цене выше 3,100.

Российский рубль на белорусском валютном рынке минимально вырос в цене и, как мы и полагали, закрепился немного выше отметки в RUB/BYN 3,6071 за 100 российских рублей. За прошлую неделю курс российской валюты вырос на +0,40%, с начала года рост составляет +3,09%.

Поддержка рубля заканчивается?

На формирование курса влияло укрепление российского рубля на российском же валютном рынке, где курс доллара в моменте опускался ниже USD/RUB 85,00. Закончилась прошлая неделя на USD/RUB 86,1075. Поддержка российского рубля была обеспечена окончанием налогового периода и итогом заседания Совета директоров Банка России по монетарной политике.

На последнем заседании в пятницу 26 июля ЦБ РФ поднял ключевую ставку сразу на 2,00 п.п. до 18,00% годовых. Решение было ожидаемым. Более того – в итоговой пресс-конференции руководитель Центробанка госпожа Набиуллина изменила прогноз по инфляции в сторону увеличения и более продолжительного срока, что даёт основания ожидать дальнейших шагов по повышению ключевой ставки. Как это поможет в борьбе с инфляционными процессами – покажет время, но однозначно поддержка российской валюте обеспечена на ближайшие полгода/год.

На начавшейся неделе фактор налогового периода будет работать ещё один-два дня, но с началом августа поддержка рублю с этой стороны будет снижаться.

Каких курсов валют ждать в августе

В середине и конце недели на валютном рынке возможно движение по доллару США, вызванное внешними факторами. 31 июля, в среду в 21:00 мск, станут известны итоги заседания FOMC ФРС США. Какие-либо изменения процентной ставки маловероятны, но более важна будет риторика итогового выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Ожидается, что руководитель ФРС не обойдёт вниманием снижающуюся в США инфляцию и рост ВВП. Это может дать основание для начала цикла понижения ставки к окончанию текущего года. Или с началом в США очередного финансового года.

В пятницу 2 августа все эти соображения могут получить подтверждения после публикации отчёта рынка рабочей силы в Штатах NFP (15:30 мск). Предварительный прогноз на снижение NFP, в случае его реализации в совокупности с мягкими заявлениями в среду курс валютной пары EUR/USD рискует вырасти до 1,100. Золото при этом возвращается на уровень выше 2400 USD/Oz.

С учётом сказанного, на белорусском валютном рынке в понедельник-вторник возможен курс доллара около USD/BYN 3,110 – 3,120. Далее к окончанию недели курс может подтянуться до 3,160. Российский рубль остаётся выше RUB/BYN 3,600 за 100 российских рублей.

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