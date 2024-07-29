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Появились подробности нападения сына чеченского миллиардера на полицейского

  • 29.07.2024, 7:46
  • 2,228
Появились подробности нападения сына чеченского миллиардера на полицейского

СК РФ сообщил, что будет ходатайствовать об аресте сына миллиардера.

Появились подробности драки Тимура Бажаева — сына чеченского миллиардера Мусы Бажаева — с сотрудником МВД, пишет ASTRA.

В субботу он напал на полицейского из-за запрета пройти на закрытую территорию стадиона «Лужники» в Москве через служебный вход, сообщил ТАСС. Тимур Бажаев попытался перелезть через ограду, матерился и подрался с начальником отдела охраны порядка УВД по ЦАО Александром Махониным.

Бажаева задержали после драки задержали. На него составили протокол по статье 19.3 КоАП — неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, рассказали в столичном МВД. СК сообщил, будет ходатайствовать об аресте сына миллиардера.

Дело о драке Бажаева столичное МВД взяло на контроль, сообщил сегодня депутат Александр Хинштейн. Он заявил об «активных попытках повлиять на ход разбирательства». До этого Муса Бажаев заявил, что не будет «бороться», а его сын ответит по закону, если причастен к нападению.

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