Банки вводят валютные новшества для белорусов 29.07.2024, 7:58

Что и когда изменится для клиентов.

Некоторые банки ввели валютные изменения. Также подобные новшества придумал и Нацбанк. Составили подборку таких корректировок от финучреждений, пишет «Зеркало».

«Банк РРБ» с 22 июля изменил тариф на безналичные переводы в евро с текущих счетов физлиц на счет получателя в другом банке за пределами Беларуси. Сбор — 2% от суммы (минимум 500 рублей).

«Сбер Банк» с 12 июля прекратил автоматически переоформлять два срочных банковских депозита в трех иностранных валютах — в долларах, евро и российских рублях. Речь о вкладах «Динамичный» на 3 года и «Настоящий выбор» на 370 дней.

«На невостребованный депозит после прекращения его автоматического переоформления проценты начисляются по ставке текущих счетов физических лиц в иностранной валюте», — уточнили в финучреждении.

«Белинвестбанк» внес изменения для бизнес-кредитов. По займу «Овердрафт для юрлиц и ИП» банк ввел ограничения по максимальной сумме для клиентов с объемом выручки от 3 до 7 млн долларов в год — они смогут получить по кредиту до 200 тыс. рублей включительно, но не более 40% от суммы среднемесячных чистых поступлений денежных средств на рублевые счета, открытые в банке.

По кредиту для бизнеса «Леди Инвест» максимальная сумма выросла с 5 до 7 млн рублей в эквиваленте для клиентов, объем выручки которых составляет от 3 до 7 млн долларов в год.

Два белорусских банка объявили об отмене временных ограничений, которые в первой половине этого месяца вводили для держателей карточек. Так, «Белгазпромбанк» с 26 июля отменил для держателей карточек запрет на операции за пределами Беларуси, в том числе на зарубежных интернет-ресурсах, в пользу криптокошельков и компаний по организации азартных игр. «БНБ-Банк» с этой даты также убрал ограничения на эти же операции для держателей карточек Visa и Mastercard.

Какие валютные новшества придумал Нацбанк

Напомним, для девалютизации экономики с 1 августа регулятор собирается ужесточить для банков условия по привлечению валюты. Так, норматив отчислений финучреждений в фонд обязательных резервов от привлеченной иностранной валюты повысят на 2 процентных пункта — до 20%. То есть банкам станет менее выгодно привлекать от населения и бизнеса валюту.

Последний раз этот показатель повышали с 1 января этого года — тоже на два процентных пункта (с 16 до 18%).

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