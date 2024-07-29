Провал Лукашенко 7 29.07.2024, 8:08

17,704

Как Беларусь стала одной из беднейших стран Европы.

По данным Международного валютного фонда (IMF) в 2023 году, Беларусь занимает одно из последних мест в Европе по ВВП на душу населения, с показателем 7820 долларов США. Это ставит страну в число самых бедных в регионе, уступая большинству европейских государств по уровню доходов на душу населения, пишет политолог Дмитрий Болкунец.

Беларусь также занимает одно из последних мест по ВВП на душу населения среди бывших социалистических стран.

Согласно данным Международного валютного фонда за период с 1994 по 2023 годы, Беларусь демонстрировала умеренный рост ВВП на душу населения. В 1994 году этот показатель составлял 1534 доллара США, что было одним из самых низких среди стран бывшего социалистического лагеря. К 2023 году ВВП на душу населения в Беларуси увеличился до 7820 долларов США.

Для сравнения, Словения, одна из наиболее экономически успешных стран среди бывших социалистических государств, начала с ВВП на душу населения в 8468 долларов США в 1994 году и достигла 32233 долларов США в 2023 году. Чехия также продемонстрировала впечатляющий рост, увеличив свой ВВП на душу населения до 30600 долларов США в 2023 году.

Эстония, которая в 1994 году имела ВВП на душу населения в 1711 долларов США, достигла уровня 29839 долларов США в 2023 году.

Польша, которая в начале 90-х годов находилась на одном уровне с Беларусью, продемонстрировала значительно более успешное экономическое развитие. В 1994 году ВВП на душу населения в Польше составлял 2693 доллара США, что было сравнимо с белорусскими показателями. Однако к 2023 году ВВП на душу населения в Польше увеличился до 21996 долларов США, что в несколько раз превышает показатели Беларуси.

Албания, которая в 1994 году имела ВВП на душу населения в 796 долларов США, находилась в худшем экономическом положении, чем Беларусь. Однако к 2023 году ВВП на душу населения в Албании вырос до 7957 долларов США, превысив показатель Беларуси. Это свидетельствует о более успешных экономических преобразованиях и росте доходов в Албании за последние три десятилетия.

Венесуэла, напротив, пережила значительный экономический спад. В 1994 году ВВП на душу населения в Венесуэле составлял 2742 доллара США. Несмотря на рост в начале 2000-х годов, к 2023 году показатель упал до 3659 долларов США. Это связано с приходом к власти Уго Чавеса в 1999 году и его преемника Николаса Мадуро, чье правление ознаменовалось глубоким экономическим кризисом, гиперинфляцией и политической нестабильностью, которые охватили страну в последние годы.

Беларусь остается одной из наименее экономически развитых стран Европы и значительно отстает от среднемирового уровня ВВП на душу населения, который в 2023 году составил 13359 долларов США. В 2023 году ВВП на душу населения в Беларуси оказался ниже, чем в Грузии (8173 долларов США) и Армении (8153 долларов США).

Из-за провальной политики Александра Лукашенко Беларусь испытывает значительные экономические трудности по сравнению с другими странами региона и среднемировыми показателями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com