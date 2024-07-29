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Разгул стихии: без электричества уже остались 566 населенных пунктов

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  • 29.07.2024, 8:09
  • 10,458
Разгул стихии: без электричества уже остались 566 населенных пунктов

В нашу страну идет циклон.

Сильные дожди и шквалистый ветер в минувшие сутки стали причиной нарушения электроснабжения 566 населенных пунктов, сообщило Министерство энергетики. Всего было обесточено 1874 трансформаторных подстанции, 38 ферм.

Сильнее всего от непогоды пострадали Гомельский, Поставский, Минский, Гродненский, Ивьевский, Мядельский, Полоцкий районы. В целом перебои с энергоснабжением фиксировались на территории четырех областей: Гродненской, Витебской, Минской и Гомельской.

Как отметили в министерстве, порывы ветра достигали 25-27 м/с. Они привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи, обрыву ЛЭП, повреждению опор.

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