Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане 29.07.2024, 8:43

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В ответ на атаку террористов на подростков.

Израиль нанес авиаудары по объектам боевиков из движения «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетную атаку, в результате которой на Голанских высотах погибли 12 подростков.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС ударили по объектам «Хезболлы» в глубине Ливана, однако к настоящему времени о последствиях ударов не ясно.

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб заявил BBC, что атаку совершила не «Хезболла». «Я не думаю, что «Хезболла» могла это сделать», - сказал он, пояснив, что группировка обычно бъет по военным, а не по гражданским объектам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «Все указывает на то, что ракета действительно была выпущена «Хезболлой». Он сказал, что США поддерживают «право Израиля на самооборону», но не хотят, чтобы конфликт разрастался.

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