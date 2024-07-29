закрыть
29 июля 2024, понедельник, 9:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане

  • 29.07.2024, 8:43
  • 2,956
Израиль ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане

В ответ на атаку террористов на подростков.

Израиль нанес авиаудары по объектам боевиков из движения «Хезболла» в Ливане в ответ на ракетную атаку, в результате которой на Голанских высотах погибли 12 подростков. 

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВВС ударили по объектам «Хезболлы» в глубине Ливана, однако к настоящему времени о последствиях ударов не ясно.

Министр иностранных дел Ливана Абдалла Бухабиб заявил BBC, что атаку совершила не «Хезболла». «Я не думаю, что «Хезболла» могла это сделать», - сказал он, пояснив, что группировка обычно бъет по военным, а не по гражданским объектам. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: «Все указывает на то, что ракета действительно была выпущена «Хезболлой». Он сказал, что США поддерживают «право Израиля на самооборону», но не хотят, чтобы конфликт разрастался.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин