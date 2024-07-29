Житель Гродно вызвал милицию на своих родителей

Житель Гродно вызвал милицию на своих родителей1
- 29.07.2024, 8:47
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А те пожаловались на сына.
Ночью 29 июля житель Гродно пожаловался на своих родителей в милицию, а те — на него, сообщили в МВД.
Первый звонок в 102 поступил около 3.00. Житель улицы Лиможа вызвал милицию на своих родителей. Через некоторое время уже родители обратились в правоохранительные органы.
«Оказалось, что сын вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, а после замечания стал вести себя агрессивно. В итоге он был доставлен в Ленинский РОВД. По данному факту проводится проверка», — рассказали в МВД.