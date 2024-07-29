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Интересный вопрос

  • Леонид Невзлин
  • 29.07.2024, 8:53
  • 2,714
Интересный вопрос

Пригожинских «наследников» в Африке отправляют на тот свет.

В результате разгрома племенем туарегов в Мали колонны «Вагнера» погибли десятки российских наемников. В том числе, автор популярного в определенных кругах «вагнеровского» телеграм-канала с позывным «Белый». В этом канале достаточно регулярно восхвалялись «подвиги» Евгения Пригожина и его неудавшийся прошлогодний мятеж.

Есть противоречивые сведения о судьбе военного преступника, участвовавшего в войне против Украины, Антона Елизарова с позывным «Лотос», которого называют преемником Пригожина.

Где туареги раздобыли информацию о прохождении колонны и как организовали её полный разгром — это интересный вопрос. Не менее интересный, чем вопрос о расследовании гибели самого Пригожина и его подельников в авиакатастрофе. Которое, судя по всему, ни к чему не пришло, если вообще проводилось. Теперь вот и пригожинских «наследников» в Африке отправляют на тот свет.

Леонид Невзлин, Telegram

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