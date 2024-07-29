«О чем думают родители этих детей?» 5 29.07.2024, 9:04

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Маленьких белорусов заманивают в Крым.

Россотрудничество заманило в Крым 900 детей из «братских» стран, в том числе 35 из Беларуси. И это несмотря на то, что в прошлом году белорусским детям, находящихся в Крыму, было проблемно покинуть полуостров после поражения Крымского моста, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Это безобразие происходит в рамках программы «Здравствуй, Россия», проводится конкурс «Большая перемена». Если в прошлом году белорусских детей в Крым заманивали брестский и гомельский филиалы «Россотрудничества», то в этом году усложнившуюся задачу реализовывал главный офис, «Русский дом в Минске».

В этой ситуации возмутительно многое. Украина многократно объявляла, что Крым является зоной активных боевых действий и призывала всех воздержаться от его посещения. Понятно, что «Россотрудничеству» плевать на безопасность белорусских детей, им главное выполнить планы по идеологическому оболваниванию и заполняемости Крыма. Не свои, не жалко. Не далеко ушли от них лукашисты, которые в угоду «старшему брату» рискуют жизнями и здоровьем юных белорусов. Но о чем думают родители детей? И думают ли вообще?

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