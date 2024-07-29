Скончался россиянин, пораженный молнией возле «храма войны» 6 29.07.2024, 9:09

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Еще один пострадавший — в тяжелом состоянии.

В подмосковной Кубинке один человек погиб, еще трое пострадали в результате удара молнии в парке«Патриот», где находится главный храм Минобороны РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

По данным ведомства, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще двое – в состоянии средней степени тяжести.

Источник агентства ТАСС уточнял, что несколько ударов молнии пришлось на центральную площадь парка.

«Патриот» начал создаваться в 2014 году по распоряжению тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу. На данный момент на его территории площадью более 3,5 тысячи гектаров расположены военно-патриотические музеи, зона реконструкции исторических событий, а также главный храм российского военного ведомства.

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