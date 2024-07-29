Скончался россиянин, пораженный молнией возле «храма войны»6
- 29.07.2024, 9:09
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Еще один пострадавший — в тяжелом состоянии.
В подмосковной Кубинке один человек погиб, еще трое пострадали в результате удара молнии в парке«Патриот», где находится главный храм Минобороны РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
По данным ведомства, состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще двое – в состоянии средней степени тяжести.
Источник агентства ТАСС уточнял, что несколько ударов молнии пришлось на центральную площадь парка.
«Патриот» начал создаваться в 2014 году по распоряжению тогдашнего министра обороны Сергея Шойгу. На данный момент на его территории площадью более 3,5 тысячи гектаров расположены военно-патриотические музеи, зона реконструкции исторических событий, а также главный храм российского военного ведомства.