Позорный вояж Головченко 29.07.2024, 9:33

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Cемейная диктатура в Никарагуа использовала премьера Беларуси по полной.

Наломав дров, белорусские власти столкнулись с западными санкциями. Но вместо того, чтобы попытаться исправить ужасные ошибки, режим решил найти новых партнеров на дальней дуге. Но чем дальше, тем больше свидетельств, что это обернется потерями для нашей страны и ее граждан, пишет «Салiдарнасць».

На совещании 22 июля Александр Лукашенко потребовал приходить с белорусской продукцией на рынки дальней дуги «всерьез и надолго». Правитель отметил, что «возобновились» торгово-экономические связи со странами Латинской Америки. И сделал заявление, совершенно оторванное от реальности:

– Хорошо, что вы этот замысел реализовали: Венесуэла, Никарагуа, Куба. Имейте в виду, они хотят развиваться. Вы видели, что там непочатый край работы. И они друг с другом это все обсуждают: «А, белорусы приехали в Никарагуа. И мы хотим, и мы хотим, чтобы приехали». Отношение к нам там неплохое. Это богатейшие страны, без них Соединенные Штаты Америки не обойдутся.

Речь о недавнем вояже премьер-министра Романа Головченко. Дальше был залет премьера на Кубу. Итоги переговоров правительственной делегации там можно оценить фразой «смех сквозь слезы». Процитируем Головченко:

– Существует потребность (Кубы – прим.) абсолютно во всем: продуктах питания, технике, но есть сложности с финансовыми ресурсами. Решение нашли путем заключения контрактов на поставку товаров как с непосредственной оплатой, так и за счет импорта востребованной в Беларуси кубинской продукции.

Премьер признал, что Куба частично неплатежеспособна, но не стал объяснять, так в обмен на что, если не на деньги, хочет поставлять туда продукцию. Чем дал волю фантазии: может, в обмен на апельсины? Или бананы?

Но гвоздем вояжа Головченко стал визит в Никарагуа. Премьер заинтриговал, назвав результаты своих переговоров там «прорывными».

Для начала погрузимся в контекст. Надо отдать должное: власти Никарагуа нашли, чем выделиться, даже на фоне одиозных правителей Венесуэлы и Кубы. Режим в этой стране называют «мафиозной диктатурой» или «семейной диктатурой».

У власти вся семейка: муж Даниэль Ортега – президент, жена Росарио Мурильо – вице-президент, их многочисленные дети – на руководящих постах во власти и бизнесе. Головченко в основном общался с сыном-преемником – «советником президента по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества» Лауреано Факундо Ортегой Мурильо.

Власти Никарагуа зарабатывают на чем только можно, в том числе на транзите наркотиков и трафике нелегальных мигрантов (многие начинают с этой страны Центральной Америки путь по суше в США и за проход здесь нужно платить). Деньги идут в карманы чиновников и силовиков, а никак не нищему населению (по некоторым данным, из-за отсутствия свободы и возможностей небольшую страну за последние шесть лет покинуло около миллиона человек).

Так вот Головченко хвастанул, что правительственная делегация подписала соглашения с Никарагуа на сумму $85 млн. Но есть нюанс. Как можно было догадаться, денег нет не только в бюджете Кубы.

Поставлять белорусскую технику в Никарагуа будут за белорусские же деньги! Банк развития обязался выдать кредит на 79 млн долларов.

При том, что пропаганда радуется «историческому моменту», есть стойкое предчувствие, что эти деньги Беларуси никогда не вернут.

Пока в правительстве надеются когда-нибудь получить оплату за МАЗы, Россия давно дает Никарагуа автобусы просто «в дар».

По неведомой причине правительственная делегация решила прилично раскошелиться в Никарагуа. Местным «друзьям» подарили также два сертификата: первый – о передаче автомобиля скорой помощи (на фото выше), второй – о выделении грантов на обучение студентов из Никарагуа в учебных заведениях Беларуси.

Какие подарки передали в нашу страну? Пресс-служба правительства и госСМИ об этом ничего не сообщают.

Но это еще не все. Находящаяся во внешнеполитической изоляции «мафиозная диктатура» использовала Головченко по полной. Премьер-министр Беларуси оказался одним из самых значимых гостей на праздновании 45-й годовщины местной Сандинистской революции (как и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин).

Слева направо: вице-президент и президент Никарагуа, председатель Госдумы РФ и премьер-министр Беларуси

Кстати, лайфхак для режима Лукашенко: в Никарагуа не стали загоняться поиском лояльных представителей народа, а согнали на митинг в том числе силовиков (силовиков охраняли также силовики).

В целом по вояжу правительственной делегации напрашивается один вывод: Головченко и компания так слетали в Америку, что для белорусов было бы лучше, чтобы они туда не летали.

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