Ученые рассказали о влюбчивых людях 29.07.2024, 9:49

Есть целый ряд черт характера, связанных с этой особенностью.

Исследователи обнаружили, что склонность быстро влюбляться, или эмофилия, может быть связана с большей вероятностью неверности в отношениях, пишет New Voice.

В новом исследовании, проведенном среди норвежских и шведских добровольцев, изучалась связь эмофилии с неверностью и другими чертами личности.

Исследование подтвердило, что эмофилия действительно существует и ее можно измерить с помощью шкалы эмоциональной распущенности (EPS), которая оценивает, насколько часто и легко человек влюбляется. Быстрый статистический анализ ответов показал, что EPS является надежным индикатором эмофилии.

После этого команда исследователей изучила связь эмофилии с другими чертами личности. Результаты показали, что это явление имеет небольшую положительную корреляцию с чертами «темной триады» (макиавеллизм, психопатия и нарциссизм), а также с положительными чертами, такими как экстраверсия, покладистость и открытость.

Однако основной интерес исследователей заключался в том, как эмофилия влияет на личную жизнь, в частности, на количество романтических отношений и случаев неверности. Результаты показали, что эмофилия действительно связана с большим количеством романтических отношений и случаев неверности. Исследователи предполагают, что склонность легко и часто влюбляться может привести к частым новым романтическим отношениям и к возникновению романтических чувств к кому-то за пределами текущих отношений.

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