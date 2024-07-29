Путин отползает за «красные линии» Андрей Окунь

29.07.2024, 9:51

Политическая воля и возможности российского правителя заканчиваются.

США любит открывать военные базы по всему миру. Это ее стиль влияния на мировую политику, где оружие и военное присутствие играет не последнюю роль. Тут с российской пропагандой не поспорить: американцы, пользуясь статусом сверхдержавы, успешно навязывают свои условия другим странам. Но одно дело ругать гегемона, и совсем другое — соперничать с ним.

Накануне в Петербурге во время выступления на параде ко дню ВМФ Владимир Путин пригрозил, что если в Германии будут развернуты американские ракеты, то Россия тоже что-нибудь где-нибудь да развернет.

И вот этот момент стоит рассмотреть внимательнее. А где Россия может расположить свои ракеты средней и меньшей дальности? Путин во время выступления об этом тактично умолчал. Не менее туманны и геополитические перспективы нашей страны в целом. Вряд ли сейчас кто-то решится принять российский ракетный комплекс.

Тайно Россия, конечно, может поставить ракетные установки Ирану, Ираку, Афганистану и кому угодно еще. Да хоть ядерные боеголовки отправим в Северную Корею, с нас убудет что ли. Но если мы говорим о публичной стороне вопроса, то вряд ли сейчас найдется хотя бы одна страна, которая согласится показательно принять у себя ракетных гостей из России. Разве что Беларусь, но Путин давно уже воспринимает ее не как суверенную страну, а как «союзное государство».

На этом, пожалуй, политическая воля и возможности российского правителя заканчиваются. Как раз по этой теме недавний показательный пример. Когда в середине июня Путин приезжал во Вьетнам, где должна была зайти речь о поставках в страну российского оружия, Вьетнам отрубили от глобального интернета. Такое вот ласковое напоминание, что вообще-то принимающая сторона идет по пути сближения с США.

Фактически именно это и можно назвать демонстрацией реальных геополитических возможностей, когда ты «в тонкую» принуждаешь оппонента к собственной воли. Путин на пути умной дипломатии не проявил особых успехов. Все попытки задействовать разного рода рычаги заканчивались либо поражением, либо провалом, либо тихим отползанием за свои же красные линии. Самый яркий пример — неудачная попытка России шантажировать Европу газом.

Так где же Россия сможет разместить от обиды на США свои ракетные системы? Если об этом нельзя сказать публично и размещения будут происходить тайно, то это и уровень совершенно другой. Не прямой и конкретной борьбы с гегемоном, а так, мелкая пакость из-за спины, пока он отвлекся и не видит.

Андрей Окунь, Telegram

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