«Интересы Си начинают расходиться со стратегическими интересами КНР» 4 29.07.2024, 10:17

5,568

Си Цзиньпин

Эксперт - о противоречиях в политике Пекина.

Китай, похоже, становится на тот же путь, по которому идет Россия, когда интересы политического режима расходятся со стратегическими интересами российского государства. Режим в Китае становится все более персоналистским, и глава КНР Си Цзиньпин, как и Путин, рассматривает геополитическую ревизию как свой внутриполитический ресурс.

Об этом FREEДОМ сказал немецкий политолог, аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд.

- В связи с этим возникает противоречивая политика Китая, где с одной есть как бы декларации относительно территориальной целостности, политического суверенитета, незыблемости границ [Украины]. Это еще с 1994 года, когда был Будапештский меморандум, и Китай тоже подтвердил свое уважение к украинским границам и территории. И сейчас возникает второй фактор — международный авантюризм как внутриполитический ресурс. Это еще не так агрессивно и не так выражено, как в России, но, видимо, есть все-таки такая амбициозность сейчас у Си, которая, я думаю, противоречит долгосрочным интересам Китая, который, конечно, больше экономически связан с Европейским Союзом, с Америкой, — комментирует он.

Умланд считает, что сотрудничество с Москвой для Пекина основывается в первую очередь не на экономических интересах: Россия слишком маленькая экономика, чтобы быть интересной Китаю.

- Да, в чем-то, конечно, сегодня для Китая Россия — один из удобных рынков. Но, вообще-то, стратегические интересы Китая лежат в других плоскостях. Она как раз работает как инструмент геополитический. Видимо, Китай тоже хочет открыть границы в Восточной Азии, в частности, инкорпорировать, аннексировать, можно сказать, Тайвань с Филиппинами, с Японией. У Китая есть какие-то конфликты практически со всеми странами вокруг Китая. И там, видимо, тоже, как и в России, эти конфликты рассматривают как внутриполитический ресурс, как способ стабилизировать авторитарный или автократический режим в Китае. И в этом Путин и Си, к сожалению, сходятся в чем-то, — отмечает политолог.

По мнению специалиста, внутри китайского руководства есть разные фракции. И это — проблема.

- И то, что, скажем, услышал [министр иностранных дел] Дмитрий Кулеба, когда приехал в Китай, может быть не линией Си. Это может быть просто выражение стратегических интересов Китая, которое расходится, возможно, с интересами Си… Я думаю, то, что Кулеба услышал в Китае, это не был какой-то преднамеренный обман, а это просто выражение того, что там есть действительно разное видение того, куда Китай должен двигаться: он будет стабилизировать международный порядок или он будет нарушать, или даже разрушать международный порядок вместе с Россией, — говорит Умланд.

Он резюмирует, что двойственность китайской политики выражает двойственность самого режима.

- Который, с одной стороны, — партийный, где партия хочет, наверное, скорее умеренное развитие Китая и внутри, и во внешних отношениях. И с другой стороны, есть новый автократический элемент, который появился с Си, и который похож на то, что делает Путин, рассматривая агрессивную внешнюю политику как внутриполитический ресурс. В России это хорошо работает. Войны России — популярны, успешны, как в Чечне, в Грузии, в Сирии или как это было с аннексией Крыма в 2014 году. И сейчас Китай тоже может по этому пути пойти. Как именно он будет дальше развиваться, мне трудно сказать. Но есть явное сближение между российским и китайским ревизионизмом, — заключил Андреас Умланд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com