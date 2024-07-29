Белорус отдал машину в ремонт, а там с ней обошлись, как с металлоломом
- 29.07.2024, 10:24
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Деньги авторемонтник успел потратить.
В начале мая 42-летний могилевчанин отдал свою машину в ремонт, а после ему пришлось на месяц уехать из города. Мастер по ремонту решил, что за авто уже никто не вернется.
«За этот период мужчина, которому передали транспорт для ремонта, успел его продать в пункт приема металлолома», — рассказали в УВД Могилевского облисполкома,
Деньги авторемонтник потратил. А вернувшийся хозяин обратился в милицию. В отношении мастера возбуждено уголовное дело по факту кражи.