Белорус отдал машину в ремонт, а там с ней обошлись, как с металлоломом 29.07.2024, 10:24

3,790

иллюстративное фото

Деньги авторемонтник успел потратить.

В начале мая 42-летний могилевчанин отдал свою машину в ремонт, а после ему пришлось на месяц уехать из города. Мастер по ремонту решил, что за авто уже никто не вернется.

«За этот период мужчина, которому передали транспорт для ремонта, успел его продать в пункт приема металлолома», — рассказали в УВД Могилевского облисполкома,

Деньги авторемонтник потратил. А вернувшийся хозяин обратился в милицию. В отношении мастера возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com