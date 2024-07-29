Что происходит на Покровском направлении: раскрыл военный ВСУ 29.07.2024, 10:38

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Украинские защитники удерживают фронт.

Военный Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов рассказал, что россияне практически ежедневно продвигаются на покровском направлении, их задача там — создать для ВСУ оперативное окружение, так называемый «котел».

Но во время эфира на телеканале «Киев 24» он призвал не делать трагедии, когда Силы обороны теряют небольшие населенные пункты, ведь на самом деле это не критично.

«Проблема, трагедия и действительно ужас, если прорван фронт, сквозь эту щель враг полезет, бросит резервы и будет идти», — отметил Сазонов, добавляя, что, несмотря на отступление ВСУ, защитники удерживают фронт и делают невозможным продвижение врага.

А для организации «котла» россиянам нужно зайти на трассу Покровск-Константиновка, а к северу — идти к трассе, которая соединяет Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск с Харьковской областью.

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