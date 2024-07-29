«Продавцы массово начнут снижать цены в августе» 29.07.2024, 10:53

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На белорусском рынке недвижимости заметили интересную тенденцию.

Июнь практически повторил показатели апреля и мая. На рынке загородной недвижимости продаются и покупаются все объекты, даже к недостроям интерес не гаснет. Эксперты заметили, что на некоторые позиции изменился спрос.

Во-первых, половина потенциальных покупателей ищет дачу для отдыха, а не для выращивания овощей и фруктов. Во-вторых, белорусы предпочитают небольшие участки, которые не требуют больших сил в уходе. Также агентства отметили, что на рынке не хватает объектов определенной категории, пишет Realt.

«Больше половины проданных объектов — дома от 115 до 235 тысяч долларов»

Несмотря на то, что сезон посадки закончился, спрос на дачи не уменьшается. Менеджер по загородной недвижимости одного из агентств Лариса Самусенкова рассказала причину. Дело в том, что за последние несколько лет произошла трансформация покупательского спроса на дачи. Белорусы перестали воспринимать небольшой участок с домом в СТ как место под выращивания овощей и фруктов. Для молодых семей дача — это место для отдыха.

— Сперва повлияло то, что белорусам был труднодоступен отдых за границей, теперь останавливает дороговизна курортов. Поэтому люди ищут постоянное место для отдыха в пределах страны. Раньше при покупке дач наличие разработанной земли, грядок было плюсом. Заросшие травой участки смотрели неохотно, так как там требовалась дополнительная работа. Сейчас на это меньше обращают внимание. Молодые семьи рассматривают территорию для обустройства зон отдыха.

В июне продавались разные дачи и по стоимости, и по качеству, и по локации. Больше всего брали объекты от 5 до 25 тысяч долларов. Покупали не только в Минском районе, но и в области — до 70 км от столицы. Главное, чтобы СТ или дом стояли у живописного места, и дорога была нормальной.

— Заметили, что с февраля увеличился интерес к недостроям. Считаем, что после ввода санкций, многие покупатели не хотели влезать в строительство, так как боялись не найти материалы. Когда рынок адаптировался, продавцы стройматериалов нашли новые пути доставки, появились замены, опасения улеглись. Теперь недострои берут чаще, если они не переоценены в стоимости, — делится специалист агентства.

Такие же правила действуют и на покупку участка, если на территории есть ветхое или старое строение. В первую очередь покупатели платят за локацию, а здание зачастую сносят.

Интересную тенденцию заметили в агентстве по отношению к каркасным домам в качестве дачи или объекта для постоянного проживания.

— Это экологичные и быстровозводимые дома. Такой материал обходится дешевле, чем кирпич, но он и не такой долговечный. Каркасники пользуются большой популярностью при строительстве или покупке дач комфорт-сегмента. Но, если на участке хотят построить дом для круглогодичного проживания, вероятнее выберут другой проект, — делится Лариса.

Если рассматривать загородные дома, то последние несколько месяцев держится интерес к загородным домам комфорт-класса — от 120 тысяч долларов. В продаже таких объектов становится все больше. Эксперт отмечает, что в «Твоей столице» в этом месяце был побит рекорд по продажам в этой категории — больше половины проданных объектов были стоимостью от 115 до 235 тысяч долларов. Чаще всего такие объекты рассматривают в Боровлянах, Колодищах, Валерьяново, Хатежино и др.

Чего ждать от рынка в оставшиеся полгода?

Эксперт считает, что спрос сохранится при условии хорошей погоды. Солнце и тепло будут притягивать покупателей на сторону дач.

— Спрос останется хорошим, так как люди буду искать возможность получить хороший отдых на постоянной основе. Подстегивает интерес условия кредитования. Сейчас белорусы активно пользуются кредитами и на рынке загородки.

Будет увеличиваться спрос на дома комфорт-класса. Но тут нужно понимать, что это не касается тех, кто выбирает дома из этой категории для постоянного проживания. Рост предвидят в сегменте временного проживания.

— Мы готовы сказать, что ждем увеличения активности от граждан пенсионного возраста из РФ. Их привлекают Минский регион и живописные места в Витебской области.

Ну и последнее. Агенты не считают, что на рынке сегодня есть факторы, которые скажутся на росте цен. Объем предложения постоянно растет, поэтому дефицита точно не предвидится.

«Продавцы массово начнут снижать цены в августе»

Светлана Никитюк из агентства «ЭТАЖИ юнайтед» говорит, что начало июня было достаточно многообещающим, а вторая половина — более спокойная. В результате в агентстве вышли на показатели апреля и мая — получились три активных месяца с практически одинаковым количеством сделок.

— В начале лета белорусы все чаще покупали дачи в СТ, чем дома деревнях. Их больше половины. В июне как и в мае выделить какой-то основной ценовой сегмент сложно. Покупали и участки за 4 тысячи долларов, и домики в садовых товариществах до 15 тысяч, находили новых владельцев дома по стоимости более 200 тысяч долларов.

Каких-то значительных снижений цен по рынку специалисты агентства не заметили. Владельцы не спешат их уменьшать, впереди ведь ещё почти половина лета и хочется продаться подороже. Скорее всего они массово начнут снижать стоимость в августе, когда поймут, что поезд потихоньку уходит. Но Светлана рекомендует сделать это раньше, особенно владельцам сезонных объектов, к которым будет затруднен подъезд осенью в непогоду.

— Рынок загородной недвижимости достаточно инертный и подвержен сезонности. Думаю ближайшее полугодие будет похоже на вторую половину прошлого года. Рынок будет активным с плавным снижением количества сделок к минимуму января. На показатели рынка в этом сезоне могут повлиять только резкие изменения экономических или погодных условий. Сентябрь и октябрь последние несколько лет достаточно теплые. Но как только начинаются дожди, мокрый снег, то объекты, до которых сложно добраться, практически исчезают с рынка. Это, конечно, отражается на общем количестве сделок.

«Не гонятся за большими участками. 10−12 соток — самый оптимальный вариант»

Специалист по операциям с недвижимостью «Центра недвижимости Моя 7Я» Наталья Гапутина говорит, что в данный момент рынок загородной недвижимости достаточно активен, практически каждая сделка проходит с использованием кредита.

— В июне и сейчас популярностью пользуются дома до 100 тысяч долларов. Это готовые объекты, куда можно переехать сразу после покупки, — отмечает специалист. Покупатели обращают внимание на наличие коммуникаций в доме: канализации, круглогодичной воды, электрического либо газового отопления. Если подбирают СТ, то с условиями круглогодичного проживания, требовательны к подъездным дорогам.

Наталья считает, что на рынке сейчас как раз есть нехватка толковых объектов от 70 до 100 тысяч долларов.

— Пусть они будут не с евроремонтом, но уютные, со всеми грамотно разведенными коммуникациями. Именно с таким вопросом чаще сталкиваемся, когда смотрим дома 90-х или 2000-х годов постройки.

Белорусы предпочитают брать свежие дома площадью до 140−170 квадратных метров. Не гонятся и за большими участками. 10−12 соток — самый оптимальный вариант.

— К покупке подходят с расчетом того, сколько будет стоить обслуживание дома: коммуналка и время на уборку. Именно поэтому коттеджи в 300 квадратных метров и выше на 25 и более сотках сейчас не так востребованы покупателями. По ним заметен спад цен. В прошлом году объект, который продавали за 230−240 тысяч долларов, сегодня отдают за 210 — 220 тысяч долларов.

Наталья считает, что сюрпризов от сезона ждать не стоит. Рынок хорошо развивается, поэтому все ориентированы на показатели прошлого года. Осенью будет еще один пик по количеству домов, выставленных на продажу.

— Продадут свои объекты быстро те, кто поставит рыночную стоимость, а не будет смотреть на цены соседа, который продает дом уже год.

Спрос на дачи упадет тогда, когда до СТ сложно станет добираться: пойдет снег, на дорогах появится грязь.

— Ближайшее время будут пользоваться популярностью готовые объекты в пределах 30 км от Минска, на небольших участках и до 70−90 тысяч долларов. Также более значимую роль приобретает инфраструктура: наличие рядом хотя бы одного магазина, поликлиники, школы и детского сада.

Наталья советует продавцам недостроев не отчаиваться. Пусть больше продаж на такие объекты приходится на февраль и начало весны, сейчас их тоже активно смотрят те, кто хочет сделать все под себя. Сезон это позволяет.

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