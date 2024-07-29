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«Дома снесло вместе с людьми»

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  • 29.07.2024, 10:56
  • 5,572
«Дома снесло вместе с людьми»

В российской Карелии прорвало Беломорканал.

В российской Карелии прорвало участок Беломорско-Балтийского канала, на котором шел ремонт.

По данным Telegram-канала Baza, размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами в Сегежском районе. Шесть человек пропали без вести, среди них двое детей, говорится в сообщении.

Власти объявили эвакуацию ближайших населенных пунктов. Связи в районе нет, дорогу тоже размыло, на место направлена авиация из Санкт-Петербурга, отмечает канал.

Глава республики Карелия Артур Парфенчиков сообщал утром, что при шлюзе прописаны 11 человек. Пострадавшими чиновник считает девятерых, троих из них спасли, остальных ищут.

Российский Telegram-канал Sota публикует видео с места прорыва канала. Местные жители показывают, как потоки воды разрушили жилье.

- Дома снесло вместе с людьми, – говорит на записи женщина.

Telegram-канал Mash утверждает, что пропавшие – семья из четырех человек и два пенсионера, они перестали выходить на связь после прорыва канала.

«Дамбу смыло из-за прорыва временной перемычки на ББК. Со слов очевидцев, поток воды снес ее и дома дачного кооператива «Балтийский», которые стояли возле русла реки», – говорится в сообщении.

Отметим, что Беломорско-Балтийский канал соединяет Онежское озеро с Белым морем. Его ввели в эксплуатацию в 1933 году, строительством занимались заключенные лагерей.

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