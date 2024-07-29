«Дома снесло вместе с людьми»8
- 29.07.2024, 10:56
- 5,572
В российской Карелии прорвало Беломорканал.
В российской Карелии прорвало участок Беломорско-Балтийского канала, на котором шел ремонт.
По данным Telegram-канала Baza, размыло временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами в Сегежском районе. Шесть человек пропали без вести, среди них двое детей, говорится в сообщении.
Власти объявили эвакуацию ближайших населенных пунктов. Связи в районе нет, дорогу тоже размыло, на место направлена авиация из Санкт-Петербурга, отмечает канал.
Глава республики Карелия Артур Парфенчиков сообщал утром, что при шлюзе прописаны 11 человек. Пострадавшими чиновник считает девятерых, троих из них спасли, остальных ищут.
Российский Telegram-канал Sota публикует видео с места прорыва канала. Местные жители показывают, как потоки воды разрушили жилье.
- Дома снесло вместе с людьми, – говорит на записи женщина.
Telegram-канал Mash утверждает, что пропавшие – семья из четырех человек и два пенсионера, они перестали выходить на связь после прорыва канала.
«Дамбу смыло из-за прорыва временной перемычки на ББК. Со слов очевидцев, поток воды снес ее и дома дачного кооператива «Балтийский», которые стояли возле русла реки», – говорится в сообщении.
Отметим, что Беломорско-Балтийский канал соединяет Онежское озеро с Белым морем. Его ввели в эксплуатацию в 1933 году, строительством занимались заключенные лагерей.