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В Сети завирусилось видео с «заколдованными» фиолетовыми грибами

  • 29.07.2024, 11:05
  • 1,516
В Сети завирусилось видео с «заколдованными» фиолетовыми грибами

В Беларуси этот уникальный гриб тоже растет.

Пользовательница TikTok поделилась видеороликом, в котором показала «заколдованный» фиолетовый гриб, который нашла в лесу. Что это за вид и съедобен ли? Разбирался telegraf.news.

«Какие-то заколдованные грибы. Мы не стали их собирать. Посмотрите какой цвет фиолетовый. Страшно», — показала в видео семейку подозрительных грибов пользовательница из Кыргызстана.

Комментаторы помогли идентифицировать находку. Оказалось, что это паутинник фиолетовый.

@magic_life.kg

♬ оригинальный звук - Ксения

Несмотря на свою «токсичную» окраску, гриб абсолютно съедобный и пригоден в пищу даже без особой обработки. Однако собирать его не рекомендуется, т.к. фиолетовый паутинник достаточно редкий.

Паутинник фиолетовый

В Беларуси этот фиолетовый гриб тоже растёт. Он пока не в Красной книге, но находится на грани внесения в неё. Особо удачливым грибникам он его время от времени в лесах попадается. Так, например, несколько лет назад гриб видели в Беловежской пуще.

В целому же, паутинник фиолетовый растёт небольшими группами или по одиночке в лиственных, хвойных и смешанных лесах с августа по октябрь. Молодые грибы имеют тёмно-фиолетовый окрас и выпуклые шляпки.

С возрастом шляпка гриба становится более плоской, а сам он светлеет и может выцветать с примесью оранжевых оттенков. Ещё одной характерной особенностью гриба является клубневидная у основания ножка.

Паутинник фиолетовый или приболотник фиолетовый относят к 4 вкусовой категории. Он пригоден для варки, жарки, соления и даже маринования. По отзывам гриб имеет ореховый вкус. Он богат витамином В и содержит в большом количестве марганец, цинк, медь и растительный белок.

Важно! Главное правило грибников — не собирать те грибы, в которых не уверен. Если вы сомневаетесь, не кладите в корзину малознакомые грибы.

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