В Сети завирусилось видео с «заколдованными» фиолетовыми грибами 29.07.2024, 11:05

1,516

В Беларуси этот уникальный гриб тоже растет.

Пользовательница TikTok поделилась видеороликом, в котором показала «заколдованный» фиолетовый гриб, который нашла в лесу. Что это за вид и съедобен ли? Разбирался telegraf.news.

«Какие-то заколдованные грибы. Мы не стали их собирать. Посмотрите какой цвет фиолетовый. Страшно», — показала в видео семейку подозрительных грибов пользовательница из Кыргызстана.

Комментаторы помогли идентифицировать находку. Оказалось, что это паутинник фиолетовый.

Несмотря на свою «токсичную» окраску, гриб абсолютно съедобный и пригоден в пищу даже без особой обработки. Однако собирать его не рекомендуется, т.к. фиолетовый паутинник достаточно редкий.

Паутинник фиолетовый

В Беларуси этот фиолетовый гриб тоже растёт. Он пока не в Красной книге, но находится на грани внесения в неё. Особо удачливым грибникам он его время от времени в лесах попадается. Так, например, несколько лет назад гриб видели в Беловежской пуще.

В целому же, паутинник фиолетовый растёт небольшими группами или по одиночке в лиственных, хвойных и смешанных лесах с августа по октябрь. Молодые грибы имеют тёмно-фиолетовый окрас и выпуклые шляпки.

С возрастом шляпка гриба становится более плоской, а сам он светлеет и может выцветать с примесью оранжевых оттенков. Ещё одной характерной особенностью гриба является клубневидная у основания ножка.

Паутинник фиолетовый или приболотник фиолетовый относят к 4 вкусовой категории. Он пригоден для варки, жарки, соления и даже маринования. По отзывам гриб имеет ореховый вкус. Он богат витамином В и содержит в большом количестве марганец, цинк, медь и растительный белок.

Важно! Главное правило грибников — не собирать те грибы, в которых не уверен. Если вы сомневаетесь, не кладите в корзину малознакомые грибы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com