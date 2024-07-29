Лукашенко собрал совещание по «международным вопросам» после визита к Путину

Лукашенко собрал совещание по «международным вопросам» после визита к Путину8
- 29.07.2024, 11:12
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Заявлено про «предметное обсуждение».
Лукашенко сегодня собрал совещание «по международным вопросам». «Предметно обсудят приоритеты внешней политики», — заявила пресс-служба диктатора.
На фото, которое опубликовала пресс-служба, можно заметить руководство «правительства», «национального собрания», администрации Лукашенко.
Напомним, что белорусский диктатор несколько дней провел вместе с Путиным. Подробности переговоров не сообщались. Лукашенко вылетел в Россию в четверг, а вернулся только поздно вечером в субботу.