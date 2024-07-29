Лукашенко собрал совещание по «международным вопросам» после визита к Путину 8 29.07.2024, 11:12

4,278

Заявлено про «предметное обсуждение».

Лукашенко сегодня собрал совещание «по международным вопросам». «Предметно обсудят приоритеты внешней политики», — заявила пресс-служба диктатора.

На фото, которое опубликовала пресс-служба, можно заметить руководство «правительства», «национального собрания», администрации Лукашенко.

Напомним, что белорусский диктатор несколько дней провел вместе с Путиным. Подробности переговоров не сообщались. Лукашенко вылетел в Россию в четверг, а вернулся только поздно вечером в субботу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com