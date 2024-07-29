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Лукашенко собрал совещание по «международным вопросам» после визита к Путину

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  • 29.07.2024, 11:12
  • 4,278
Лукашенко собрал совещание по «международным вопросам» после визита к Путину

Заявлено про «предметное обсуждение».

Лукашенко сегодня собрал совещание «по международным вопросам». «Предметно обсудят приоритеты внешней политики», — заявила пресс-служба диктатора.

На фото, которое опубликовала пресс-служба, можно заметить руководство «правительства», «национального собрания», администрации Лукашенко.

Напомним, что белорусский диктатор несколько дней провел вместе с Путиным. Подробности переговоров не сообщались. Лукашенко вылетел в Россию в четверг, а вернулся только поздно вечером в субботу.

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