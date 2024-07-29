Financial Times: ЕС разрабатывает торговую стратегию на случай переизбрания Трампа 29.07.2024, 11:22

Дональд Трамп

Первый срок Трампа с 2017 по 2021 год был сложным для Евросоюза.

Европейский союз разрабатывает двухступенчатую торговую стратегию для противодействия Дональду Трампу, предлагая ему быструю сделку, если он выиграет второй президентский срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Чиновники ЕС считают, что подход «пряника и кнута» станет лучшим ответом на обещание Трампа ввести минимальные тарифы в 10%, что может сократить экспорт ЕС на 150 миллиардов евро в год.

Переговорщики планируют обратиться к команде Трампа в случае его победы на выборах в ноябре, еще до его вступления в должность, чтобы обсудить возможность увеличения закупок американских товаров ЕС.

Если переговоры об улучшении торговли не увенчаются успехом и Трамп введет более высокие тарифы, торговый департамент Еврокомиссии готовит списки импортных товаров, которые могут быть обложены пошлинами в размере 50% и более.

«Мы должны показать, что являемся партнером для США, а не проблемой. Мы будем искать сделки, но готовы защищаться, если до этого дойдет. Мы не будем руководствоваться страхом», - сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

Первый срок Трампа с 2017 по 2021 год был сложным для ЕС, который имеет значительное положительное сальдо в торговле товарами с США.

После того как в 2018 году Трамп ввел тарифы на 6,4 миллиарда евро на импорт стали и алюминия из ЕС и других стран по соображениям национальной безопасности, ЕС ответил ребалансировочными тарифами на сумму 2,8 миллиарда евро.

Брюссельские политики надеются, что Трамп не захочет подгонять инфляцию, когда избиратели беспокоятся о стоимости жизни. Но высокопоставленный чиновник сказал: «Что бы ни случилось на этот раз, мы лучше подготовлены».

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