Символичнее некуда Телеграм-канал «ПроКуратор»

29.07.2024, 11:34

Для тех, кто во всем ищет тайные смыслы и предзнаменования.

В Парке «Патриот» в Подмосковье молния попала в четырех человек разом. В аккурат перед главным храмом Вооруженных Сил России. Молния попала в двоих мужчин, ребенка и девушку. Девушка поднялась сама, мужчины нет.

Для тех, кто во всем ищет тайные смыслы и предзнаменования – вот вам мнение о происходящем в России с небес. Кушайте, не обляпайтесь.

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