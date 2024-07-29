Символичнее некуда
- Телеграм-канал «ПроКуратор»
- 29.07.2024, 11:34
Для тех, кто во всем ищет тайные смыслы и предзнаменования.
В Парке «Патриот» в Подмосковье молния попала в четырех человек разом. В аккурат перед главным храмом Вооруженных Сил России. Молния попала в двоих мужчин, ребенка и девушку. Девушка поднялась сама, мужчины нет.
Для тех, кто во всем ищет тайные смыслы и предзнаменования – вот вам мнение о происходящем в России с небес. Кушайте, не обляпайтесь.
Телеграм-канал «ПроКуратор»