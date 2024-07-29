«Я такая единственная в мире»: минчанка 27 лет живет с выдуманным именем 9 29.07.2024, 11:39

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Девушка посетовала, что в 9 случаях из 10 ее имя неправильно пишут.

Практика придумываний составных имен переживала свой пик популярности еще в Советском Союзе (про знаменитую Даздраперму помнят все). Но, как оказалось, люди с необычными словами в паспорте могут быть молоды и вполне довольны креативом своих родителей, пишет «Онлайнер».

В TikTok завирусилась история молодой минчанки, которая всю свою жизнь носит несуществующее имя, придуманное ее мамой и папой. Вот как ей с ним живется.

Светавлада — именно так зовут девушку.Если загуглить — действительно попадаешь только на ее соцсети. Проверка по картотеке также подтверждает, что как минимум в Минске существует лишь одна Светавлада. Сама же девушка берет выше и утверждает, что она единственная во всем мире, кто носит такое имя.

— Люди постоянно недочитывают имя до конца, сразу называют Светлана. В девяти случаях из десяти его еще и неправильно пишут. Часто говорят, что родители просто не определились: папа хотел Свету, а мама Владу. Но на самом деле так меня назвала мама. Более того: еще мою сестру зовут Златавлада. И нам нравятся наши имена.

@svetavlada_ Каково жить с редким именем часть 1 из 4. В этой серии роликов расскажу какие трудности и привилегии влечет за собой носить выдуманное имя 🙌🏻 подписывайтесь, чтобы не пропустить новые части ♬ Bach unaccompanied cello suite "Prelude" - Jianteng

Этимологию необычного имени девушка объясняет следующим образом. В славянских культурах составные имена не редкость. Просто чаще они принадлежат мужчинам. К примеру, Владислав — «владеющий славой». Ее имя построено по тому же принципу — «владеющая светом». А имя сестры, соответственно, — «владеющая златом».

В детстве необычное имя, по словам девушки, привлекало много внимания, и порой даже создавало неудобства. Например, однажды ее просто вычеркнули из всех списков отдыхающих в детском лагере, потому что решили, что в одном заезде не может быть одновременно и Светавлада и Златавлада.

Но уже во взрослом возрасте девушка перестала видеть в своем имени негативные стороны. Теперь она даже связывает свою коммуникабельность и умение сближаться с людьми с тем, что в детстве ей часто приходилось объяснять свое имя незнакомцам. А еще спустя годы оказалось, что быть Светавладой — это даже полезно с точки зрения личного бренда:

— В универе, когда проходила семестр по PR и рекламе, преподаватель сказала: «Представляясь в бизнес-среде, нельзя говорить: «Меня зовут Настя, меня зовут Маша»». К имени нужно обязательно добавлять фамилию, потому что Маш, Насть миллионы. А вот Маша Козлова, Настя Иванова — это уже более хорошее начало, чтобы вас запомнили». Тогда подумала, насколько мне повезло иметь такое уникальное имя, к которому не обязательно добавлять фамилию, — рассказывает Светавлада.

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