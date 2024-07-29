Глава МИД Польши: Позиция Венгрии раздражает всех в ЕС

Глава МИД Польши: Позиция Венгрии раздражает всех в ЕС1
- 29.07.2024, 11:45
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Связи Орбана с Москвой не нравятся странам-членам ЕС.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия выглядит все более изолированной в ЕС, а ее позиция раздражает остальные страны-члены.
Об этом Сикорский рассказал в интервью Visegrad Insight.
Сикорский, в частности, отметил, что на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам Венгрия не получила поддержки своей позиции.
«Более того, они (венгры. – Ред.) выглядят изолированными, когда именно они просят солидарности с Европой в вопросе поставок нефти. Они не получают этой солидарности, потому что трудно получить друзей, если кто-то излучает эгоизм», – сказал глава МИД Польши.
Он напомнил, что на этом заседании Совета ЕС также была дискуссия о том, где должно состояться одно из заседаний Совета министров иностранных дел во время венгерского председательства: в Будапеште или в Брюсселе.
«Я предложил в качестве компромисса провести его в Украине – или во Львове, или даже в Мукачево, что сначала с энтузиазмом встретил венгерский министр иностранных дел. И напомню, что прецедент уже был создан два года назад, когда это заседание Совета состоялось в Киеве.
Однако во время нашей встречи венгерский министр, похоже, получил другие указания из столицы и, в конце концов, был вынужден наложить вето на предложение. Он остался наедине», – рассказал Сикорский.
По его наблюдению, министр не видит, как венгерская симметрия – расположение между Москвой и Брюсселем – увеличивает рычаги влияния Венгрии. «Наоборот, это раздражает всех остальных», – убежден Сикорский.