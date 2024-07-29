закрыть
29 июля 2024, понедельник, 13:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Польши: Позиция Венгрии раздражает всех в ЕС

1
  • 29.07.2024, 11:45
  • 2,506
Глава МИД Польши: Позиция Венгрии раздражает всех в ЕС

Связи Орбана с Москвой не нравятся странам-членам ЕС.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Венгрия выглядит все более изолированной в ЕС, а ее позиция раздражает остальные страны-члены.

Об этом Сикорский рассказал в интервью Visegrad Insight.

Сикорский, в частности, отметил, что на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам Венгрия не получила поддержки своей позиции.

«Более того, они (венгры. – Ред.) выглядят изолированными, когда именно они просят солидарности с Европой в вопросе поставок нефти. Они не получают этой солидарности, потому что трудно получить друзей, если кто-то излучает эгоизм», – сказал глава МИД Польши.

Он напомнил, что на этом заседании Совета ЕС также была дискуссия о том, где должно состояться одно из заседаний Совета министров иностранных дел во время венгерского председательства: в Будапеште или в Брюсселе.

«Я предложил в качестве компромисса провести его в Украине – или во Львове, или даже в Мукачево, что сначала с энтузиазмом встретил венгерский министр иностранных дел. И напомню, что прецедент уже был создан два года назад, когда это заседание Совета состоялось в Киеве.

Однако во время нашей встречи венгерский министр, похоже, получил другие указания из столицы и, в конце концов, был вынужден наложить вето на предложение. Он остался наедине», – рассказал Сикорский.

По его наблюдению, министр не видит, как венгерская симметрия – расположение между Москвой и Брюсселем – увеличивает рычаги влияния Венгрии. «Наоборот, это раздражает всех остальных», – убежден Сикорский.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин