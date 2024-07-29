Рейс из Минска в Кутаиси не долетел до Грузии 2 29.07.2024, 11:50

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Пришлось приземлиться в РФ.

Сегодня ночью борт компани «Белавиа» Embraer E195LR (EW-513PO), который летел из Минска в Кутаиси рейсом BRU729, совершил незапланированную посадку в России. В 03:05 по местному времени самолет приземлился в российской Астрахани, сообщает Motolkohelp.

Точная причина посадки в РФ пока не известна, но судя по всему, у самолета техническая неисправность. Ранее одной из тех неисправностей EW-513PO был отказ в работе вентилятора охлаждения технического отсека, а также у этого самолета постоянная проблема с неработающей вспомогательной силовой установкой.

За пассажирами самолета, который сломался, в Астрахань уже вылетел подменный борт (EW-514PO), он должен прибыть туда в районе 14:00.

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