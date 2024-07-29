ЧВК «Вагнер» признала бойню в Мали

ЧВК «Вагнер» признала бойню в Мали4
- 29.07.2024, 11:53
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И попыталась оправдаться.
Российская ЧВК «Вагнер» подтвердила разгром своего отряда в Мали, который попал в засаду туарегов. Там сухо назвали резню своих солдат «потерями» и пожаловались на погоду.
Об этом сообщается в официальном канале наемников в Telegram. Боевики заявляют, что вели бои с повстанцами на протяжении пяти дней и им якобы удавалось их сдерживать, однако в дело вмешалась песчаная буря.
Террористы из «Вагнера» пожаловались, что непогода позволила туарегам перегруппироваться и «нарастить свою численность до 1000 человек». Российская ЧВК якобы даже отправляла подкрепление в тот район, но оно не помогло.
«Радикалы» увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК «Вагнер» и солдат FAMa», — говорится в сообщении.
В ЧВК «Вагнер» также подтвердили, что вместе со своими бойцами погиб и их командир — наемник Сергей «Пруд» Шевченко.