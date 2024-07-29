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ЧВК «Вагнер» признала бойню в Мали

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  • 29.07.2024, 11:53
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ЧВК «Вагнер» признала бойню в Мали

И попыталась оправдаться.

Российская ЧВК «Вагнер» подтвердила разгром своего отряда в Мали, который попал в засаду туарегов. Там сухо назвали резню своих солдат «потерями» и пожаловались на погоду.

Об этом сообщается в официальном канале наемников в Telegram. Боевики заявляют, что вели бои с повстанцами на протяжении пяти дней и им якобы удавалось их сдерживать, однако в дело вмешалась песчаная буря.

Террористы из «Вагнера» пожаловались, что непогода позволила туарегам перегруппироваться и «нарастить свою численность до 1000 человек». Российская ЧВК якобы даже отправляла подкрепление в тот район, но оно не помогло.

«Радикалы» увеличили число массированных атак, воспользовавшись тяжелым вооружением, БПЛА и шахид-мобилями, что повлекло потери со стороны ЧВК «Вагнер» и солдат FAMa», — говорится в сообщении.

В ЧВК «Вагнер» также подтвердили, что вместе со своими бойцами погиб и их командир — наемник Сергей «Пруд» Шевченко.

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