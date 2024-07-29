ISW рассказал о манипуляциях Путина в выступлении на морском параде 7 29.07.2024, 12:04

7,608

Российский диктатор разразился угрозами.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает использовать угрозы ядерным оружием как средство подтолкнуть Запад к самосдерживанию в оборонных вопросах, при этом манипулятивно спекулирует темой размещения ракетных систем.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны в новом отчете, анализируя выступление Путина на военно-морском параде в Санкт-Петербурге 28 июля.

Путин заявил, что если в 2026 году США разместят ракетные комплексы большой дальности в Германии, то время полета до российских промышленных и оборонных объектов составит около 10 минут. Российский диктатор также прокомментировал развертывание американцами ракетных систем средней дальности Typhon (MRC) в Дании и на Филиппинах для совместных учений. Путин пригрозил, что если США реализуют планы развертывания ракетных систем в этих странах, Россия больше не будет считать себя связанной ограничениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и примет «зеркальные меры» и развернет неуточненные российские системы средней и меньшей дальности, разработка которых сейчас якобы находится на завершающей стадии.

В июне 2024 года США и Германия объявили, что начиная с 2026 года США начнут «эпизодическое развертывание» систем большой дальности, включая ракеты SM-6 и Tomahawk, чтобы усилить НАТО, напоминают в ISW. Тихоокеанская армия США в апреле 2024 года заявила, что развернула ракетную систему MRC, которая способна запускать ракеты SM-6 и Tomahawk, на Филиппинах в рамках учений. В мае 2024-го Военно-морские силы США объявили, что провели тренировочные ракетные запуски вместе с датскими военными на острове Борнхольм (Дания). Текущее расположение систем MRC неизвестно, однако США не объявляли, что они развернут ракетные системы в Дании и на Филиппинах ни для каких других целей, кроме этих уже проведенных учений, уточняют аналитики ISW.

Эксперты Института разоблачают манипуляции диктатора. Ведь еще в марте 2019 года Путин официально приостановил участие России в Договоре о РСМД, который касается ограничений по баллистическим и крылатым ракетам наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров. При этом Россия уже развернула на постоянной основе баллистические ракеты Искандер-М, которые могут быть носителями ядерного оружия и имеют радиус действия до 500 км в Калининградской области РФ с 2018 года. Поэтому сейчас Путин пытается ложно представить размещение Россией ракет, ранее запрещенных Договором о РСМД, как якобы перелом в действиях США. Вероятно, такие заявления являются частью его неоднократных попыток использовать тактику бряцания ядерным оружием, чтобы подтолкнуть Запад к самоограничению, резюмируют в ISW.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com