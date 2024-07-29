«Ущерб составил более 465 тысяч рублей» 1 29.07.2024, 12:07

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Компания продавала премиальные авто, но что-то пошло не так.

Собственник компании совместно с директором вывозили из Евросоюза автомобили премиум-класса. После этого машины продавали на территории Беларуси гражданам и субъектам хозяйствования России. При этом организация не платила налоги, заявил Комитет госконтроля.

«Установлено, что фактический собственник компании совместно с директором в 2023 году приобрел на территории ЕС через подконтрольную посредническую структуру 10 премиальных легковушек, — поделились в Комитете госконтроля. — Затем автомобили ввезли на территорию Беларуси и продали российским гражданам и субъектам хозяйствования. При этом в нашей стране автомобили оформлялись на подставных физических лиц (в том числе имеющих право на возмещение таможенных пошлин и налогов, уплачиваемых при ввозе транспорта)».

«Выручка от продажи шла «мимо кассы», налоги с нее компанией не исчислялись и не уплачивались, — заметили в ведомстве. — Ущерб составил более 465 000 рублей».

За уклонение от уплаты налогов в крупном размере в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело.

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