Диверсии на железной дороге перед Олимпиадой в Париже устраивали леворадикалы

Диверсии на железной дороге перед Олимпиадой в Париже устраивали леворадикалы3
- 29.07.2024, 12:16
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Некоторые из них идентифицированы.
Французские правоохранители полагают, что за диверсиями на железной дороге, которые произошли в день открытия Олимпиады-2024 в Париже, стоят левые экстремисты. Об этом 29 июля заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен в интервью телеканалу France 2.
Чиновник сказал, что стиль работы диверсантов имеет все признаки стиля леворадикальных экстремистов.
«Мы идентифицировали профили нескольких человек», — сказал Дарманен.
Как сообщил министр транспорта Франции Патрис Вергрит 29 июля в эфире радио RTL, к утру понедельника все французские поезда возобновили движение — после того, как в течение выходных бригады ремонтников круглые сутки работали над устранением повреждений на железной дороге.
По словам чиновника, в общей сложности из-за диверсий с перебоями в поездках столкнулись 800 тысяч человек — в том числе 100 тысяч, рейсы поездов которых пришлось полностью отменить. Что, в свою очередь, повлечет за собой значительные расходы для французского государственного железнодорожного оператора SNCF.