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«Вагнеровцы», разгромленные в Мали, обучались в Беларуси

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  • 29.07.2024, 12:17
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«Вагнеровцы», разгромленные в Мали, обучались в Беларуси

Инструктором был и командир подразделения российских боевиков.

Бывший сотрудник ЧВК «Вагнер» Алексей Берговин с позывным «Брест» написал в своем блоге, что лично знал командира 13-го штурмового отряда Сергея Шевченко (позывной «Пруд») и в декабре 2023 года готовил его бойцов на полигоне в Беларуси. Речь идет о подразделении ЧВК «Вагнер», уничтоженном в Мали.

«Серега «Пруд» был моим другом. Он был в том числе инструктором. На штурме Бахмута командовал взводом и очень успешно работал. Кажется, совсем недавно, в декабре, вместе топтали полигон в Беларуси, где обучал для него наводчиков боевых машин», — написал Берговин.

Напомним, подразделение наемников попало в засаду в Мали. Повстанцы-туареги уничтожили около 82 российских боевиков.

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