Военный эксперт: 10-месячное российское наступление проходит точку кульминации 29.07.2024, 12:25

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Путин жертвует боеспособностью своих вооруженных сил.

Российское военное командование выполняет политическую задачу Кремля по захвату Донецкой области. Для ее достижения Путин жертвует боеспособностью своих вооруженных сил, которые в обозримом будущем не смогут принимать участие в масштабных конфликтах.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его мнению, Россия, принимая во внимание и предстоящие президентские выборы в США, рассчитывает показать, что удерживает инициативу, и Украина не в состоянии ее перехватить, а значит «давайте договариваться на российских условиях».

«Почему я акцентирую внимание на политической целесообразности? Потому что с военной точки зрения реализация этого плана фактически означает неспособность российской армии в ближайшем будущем вести масштабные боевые действия.

То есть Путин готов пожертвовать боеспособностью собственных вооруженных сил ради того, чтобы достичь достаточно скромных результатов на поле боя. Он это делает. Поэтому российские войска несут значительные потери, поэтому они не могут достичь оперативно-стратегического успеха», — комментирует гость эфира.

Тактические успехи российской армии достигаются, по оценке Мусиенко, очень большой ценой.

«10 месяц российская армия находится в наступлении. Они как начали в 2023 году, в октябре, так и продолжают. Это на самом деле рекорд по интенсивности наступательных действий. Но если мы посмотрим на темпы продвижения в течение этого периода, мы увидим, что с такими темпами, в принципе, можно наступать еще как минимум год.

Далеко не факт, что удастся реализовать цель по захвату Донецкой области, а вероятнее всего, и не удастся. Не говоря уже о других направлениях», — подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

По его мнению, российское наступление проходит или даже уже прошло точку кульминации. Понятны его цели и направление удара.

«Дальше, думаю, как только огневая мощь Вооруженных сил Украины будет вырастать, украинские силы окончательно остановят наступательные действия врага. Необходимо понимать, что сейчас, когда украинские силы отходят с определенных позиций, может показаться, что это чуть ли не обвал фронта. На самом деле — нет.

Это вынужденные меры, потому что так бывает во время войны, когда враг атакует достаточно интенсивно, достаточно упорно. Но украинская оборона сейчас напоминает тетиву лука, она не рвется, она не ломается, она фактически прогибается. Но в какой-то момент она, как и лук, может выпустить стрелу. Поэтому тут необходимо рассматривать украинскую оборону именно с этой аналогии», — заключил Александр Мусиенко.

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