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Эрдоган заявил о готовности Турции вторгнуться в Израиль

  • 29.07.2024, 12:30
  • 3,714
Эрдоган заявил о готовности Турции вторгнуться в Израиль
Реджеп Тайип Эрдоган

Израиль в ответ сравнил турецкого правителя с Саддамом Хусейном.

Турция может ввести войска в Израиль из-за действий Тель-Авива в отношении Палестины, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Так же, как мы вошли в [Нагорный] Карабах и Ливию, мы сделаем то же самое с ними», — приводит слова Эрдогана по Al Ain Türkçe. Он добавил, что «нет никаких причин, по которым нам не стоит этого делать». При этом турецкий президент не уточнил, идет ли речь о военной операции или чем-либо еще.

В ответ на это глава израильского МИДа Исраэль Кац сравнил президента Турции с лидером Ирака Саддамом Хусейном, который поддерживал палестинцев, враждовал с Израилем и был свергнут в 2003 году, после чего его казнили. «Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль. Он просто должен вспомнить, что там произошло и чем все закончилось», — написал Кац в соцсети Х.

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