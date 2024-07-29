В Гродненской области серьезный дефицит врачей-ортодонтов 1 29.07.2024, 12:38

Очереди на запись по полгода и больше.

В одной из гродненских частных клиник запись к ортодонтам возобновится в мае 2025 года, во второй — в январе. В регистратурах советуют обращаться в столичные клиники.

Журналистка Hrodna.life как клиентка обзвонила стоматологические клиники и узнала, сколько придется ждать консультации.

На сайте 103.by в Гродно указаны девять клиник с ортодонтией, включая государственные. Но оказалось, что ортодонты есть не везде. У «Асклепия», «Минт», «Алефком», «Анди-Дент» таких специалистов нет.

Ортодонт — это зубной врач, который выпрямляет зубы и прикус с помощью брекетов, ретейнеров и других устройств и методик.

В «Ортоденте» заполнена запись на год. Новых пациентов будут записывать с мая 2025 года. «Очень много желающих, мы не можем всех принять», — сказали по телефону и посоветовали обратиться в Минск.

В «Оксиденте» запись к ортодонту приостановлена до января 2025 года. Там посоветовали звонить в декабре — ситуация может измениться.

«Нет записи, все переполнено. Не берем никого. И в лист ожидания не берем», — предупреждая вопросы, говорят в регистратуре. Там также советуют обращаться в Минск.

В «Ремденте» запись не ведут. Один ортодонт пока в отпуске, у другого «много пациентов». Там посоветовали обратиться в октябре.

Что в государственных клиниках?

Дозвониться в другое отделение, кроме терапевтического, Центральной стоматологической поликлиники, не удалось. Но и там врачей не хватает. «Чокнуться можно», — как сообщили в регистратуре.

«Записывали, в 6.00 приходили, занимали очередь, там только два талона. И то — аж через 18 дней его записали», — рассказала медик об опыте записи в детскую стоматологическую поликлинику.

В регистратуре, узнав, что требуется первичная консультация для ребенка, сообщили, что запись пока вообще не ведется. Когда он появится, информации нет. Посоветовали просто периодически звонить.

Можно «на завтра», но в отзывах не советуют

Консультацию «на завтра» можно получить в частной клинике «Денториум». Она стоит 80 рублей 37 копеек. Узнав, что на консультацию потенциальная клиентка будет ехать из Польши, посоветовали там и ставить брекеты. Мол, ну и что, что в Польше дороже — «вы там и зарабатываете больше, чем в Беларуси».

«Вы Х лет прожили — вас ничего не пугало», — ответили в регистратуре на вопрос, Можно ли раньше, чем через год, выровнять зубы.

У клиники есть семь отзывов на сайте 103.by, все — негативные. Ругали и «абсолютно невежливого и агрессивного мужчину» в регистратуре. «Отвратительный специалист-ортодонт, деньги берет не за работу, а за чтение многочасовых лекций. Результатами работы (брекетами) остались крайне не довольны, добиться исправления косяков или возврата денег невозможно, сплошное кидалово. Не советую отдавать деньги мошенникам!!!» — только один из них.

Откуда в Гродно очереди к ортодонтам?

О нехватке стоматологов-ортодонтов журналисты сообщали и год назад. Источники среди медиков объясняют: ортодонты эмигрируют. Особенно сложно записаться к ортодонту ребенку 11-13 лет, уточняют они. Причинами эмиграции называют условия труда, давление, неопределенность с лицензиями и попытки всех затолкать в госучреждения. Врачей не хватает во всех городах. Лучше ситуация только в Минске.

Источники также говорят, что работу усложняют новые тарифы, которые ввели в 2023 году. Они должны были снизить цены и сделать стоматологию более доступной для белорусов. Судя по публикациям в СМИ, существенно они на цены не повлияли. На горячую линию из всех поступивших обращений 39,8% вопросов были связаны с ценообразованием (53 обращения).

В 2024 году большой частью работы стала идеологическая. На сайте Белорусского государственного медицинского университета опубликовали План идеологической работы стоматологической службы Республики Беларусь на 2024 год. В нем мероприятия профилактики и оздоровления занимают последнее место. Перед ними идет идеологическая работа.

Даже частным фирмам каждый третий четверг нужно проводить единые дни информирования коллектива. Также нужно воспитывать уважение к государственному флагу, рассказывать о выборах и участвовать в государственных праздниках.

На том же сайте есть Анкета по изучению удовлетворенности каждого работника. В перечне вопросов есть и такое «Членом каких общественных объединений вы являетесь?». На выбор дают четыре — Белорусский союз женщин, БРСМ, Белая Русь и профсоюз. Если вас нигде нет, нужно объяснить причину.

Ортодонтов не хватает и по официальным данным

По статистике властей, в 2023 году работало 12 709 медицинских работников (в 2022 — 12 938, в 2021 — 12 561), из которых 4635 — врачи-стоматологи различных квалификаций (в 2022 — 5245, в 2021 — 5236) и 7539 — работники со средним специальным медицинским образованием: зубные фельдшеры, медицинские сестры, зубные техники и т. д. (В 2022 — 7595, в 2021 — 7325).

На 1000 жителей есть есть 0,087 ортодонтов по физическим лицам, 0,108 по штатным должностям и 0,093 по занятым должностям (при нормативе 0,135).

Согласно резолюции, власти до конца мая 2024 года должны были провести анкетирование, проанализировать причины оттока врачей-стоматологов из государственных организаций за 2020-2023 годы, увеличить набор на стоматологические факультеты университетов и разработать комплекс мер по закреплению врачей-стоматологов на рабочих местах.

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