Минобороны РФ кормило своих солдат-мусульман свининой 29.07.2024, 12:40

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Якобы из-за коррупции зама Шойгу.

В ходе расследования уголовного дела о коррупции против бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова выяснилось, что ведомство кормило своих солдат-мусульман свининой.

Об этом сообщают кремлевские пропагандистские СМИ.

Как утверждается, Булгаков, отвечавший в Минобороны РФ за материально-техническое обеспечение войск, получал откаты от владельца мясокомбината Александра Михайленко, который ради экономии заменял говядину в сухпайках российских военных на более дешевую свинину.

А поскольку маркировка продукции была липовой, то потребляли ее, в том числе и служащие в рядах ВС РФ мусульмане, что прямо запрещается их религией и считается тяжелым грехом.

На данное время Михайленко, который является учредителем в целом ряде животноводческих предприятий, в том числе краснодарской компании Торговый дом Ясени, взят под стражу.

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