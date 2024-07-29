Минобороны РФ кормило своих солдат-мусульман свининой
- 29.07.2024, 12:40
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Якобы из-за коррупции зама Шойгу.
В ходе расследования уголовного дела о коррупции против бывшего замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова выяснилось, что ведомство кормило своих солдат-мусульман свининой.
Об этом сообщают кремлевские пропагандистские СМИ.
Как утверждается, Булгаков, отвечавший в Минобороны РФ за материально-техническое обеспечение войск, получал откаты от владельца мясокомбината Александра Михайленко, который ради экономии заменял говядину в сухпайках российских военных на более дешевую свинину.
А поскольку маркировка продукции была липовой, то потребляли ее, в том числе и служащие в рядах ВС РФ мусульмане, что прямо запрещается их религией и считается тяжелым грехом.
На данное время Михайленко, который является учредителем в целом ряде животноводческих предприятий, в том числе краснодарской компании Торговый дом Ясени, взят под стражу.