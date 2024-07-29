Ученые нашли ключ к замедлению старения 1 29.07.2024, 12:49

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Открытие сделали в Сингапуре.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature (перевод — lenta.ua), группа ученых из Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре, возможно, нашла ключ к замедлению старения.

Команда продемонстрировала на доклинических моделях, что белок интерлейкин-11 (ИЛ-11) активно способствует старению и что назначение терапии против ИЛ-11 не только противодействует пагубным последствиям старения, но и увеличивает продолжительность жизни. Их открытие может сыграть важную роль в усилиях стран по оказанию помощи своему населению в продлении лет в добром здравии.

ИЛ-11 приводит к накоплению жира и потере мышечной массы — двум основным признакам старения

В ходе доклинических исследований группа обнаружила, что с возрастом органы экспрессируют повышенные уровни белка IL-11, что, в свою очередь, способствует накоплению жира в печени и брюшной полости, а также снижению мышечной массы и силы — двух состояний, которые являются отличительными признаками старения человека.

По словам команды, эти результаты являются первыми в мире, демонстрирующими, что ИЛ-11 является основным фактором старения.

Первый и соавтор-корреспондент, доцент Анисса Виджая из Программы по сердечно-сосудистым и метаболическим заболеваниям Университета Дьюка и Национального университета Сингапура, сказала:

«Этот проект начался еще в 2017 году, когда один из наших коллег прислал нам образцы тканей для другого проекта. Из любопытства я провел несколько экспериментов, чтобы проверить уровень ИЛ-11. По показаниям мы могли ясно видеть, что уровень ИЛ-11 увеличивается с возрастом, и вот тогда мы действительно воодушевились».

Терапия анти-ИЛ-11 противодействует эффектам старения

После установления роли IL-11 в старении команда продемонстрировала, что при применении анти-IL-11 терапии в той же доклинической модели метаболизм улучшился, перейдя от выработки белого жира к полезному бурому жиру. Бурый жир расщепляет сахар в крови и молекулы жира, помогая поддерживать температуру тела и сжигать калории.

В ходе исследования ученые также отметили улучшение мышечной функции и общее улучшение здоровья, а также увеличение продолжительности жизни на 25 процентов у представителей обоих полов.

В отличие от других препаратов, известных своей способностью ингибировать определенные пути, участвующие в старении, таких как метформин и рапамицин, терапия анти-ИЛ-11 блокирует множество основных сигнальных механизмов, которые с возрастом становятся дисфункциональными, обеспечивая защиту от множественных заболеваний, связанных с кардиометаболическими заболеваниями, возрастной потерей мышечной массы и силы, а также слабостью.

Помимо этих внешне наблюдаемых изменений, терапия анти-ИЛ-11 также снизила скорость укорочения теломер и сохранила здоровье митохондрий и их способность вырабатывать энергию.

Старший автор, профессор сердечно-сосудистой медицины Фонда Таното в Академическом медицинском центре SingHealth Duke-NUS Стюарт Кук, который также работает в Программе сердечно-сосудистых и метаболических расстройств Duke-NUS, сказал: «Наша цель состоит в том, чтобы однажды терапия анти-ИЛ-11 использовалась как можно шире, чтобы люди во всем мире могли дольше жить более здоровой жизнью.

Однако это непросто, поскольку пути одобрения препаратов для лечения старения четко не определены, а сбор средств на проведение клинических испытаний в этой области очень сложен».

Оценивая потенциал исследования, профессор Томас Коффман, декан Duke-NUS, сказал: «Несмотря на то, что средняя продолжительность жизни заметно выросла за последние десятилетия, существует заметное неравенство между прожитыми годами и годами здоровой жизни без болезней.

Для быстро стареющих обществ, таких как Сингапур, это открытие может стать преобразующим, позволяя пожилым людям продлить здоровое старение, снизить слабость и риск падений, а также улучшить кардиометаболическое здоровье».

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