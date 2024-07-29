Под Гродно ветер оторвал ветку дуба и она пробила крышу дома
- 29.07.2024, 13:02
Фотофакт.
Под Гродно вырванная сильным ветром часть дуба пробила крышу дачи, сообщила телерадиокомпания «Гродно».
«Ветка дуба насквозь пробила крышу дома в садовом товариществе «Химик» Гродненского района», — сообщили в госмедиа.
Кроме того, на Гродненщине в результате прохождения 28 июля грозового фронта упали как минимум 39 фактов деревьев, в результате поврежден один автомобиль в Гродно. Люди не пострадали. В Слониме повреждена кровля частного дома.
Напомним, сегодня, 29 июля, во многих районах прогнозируется сильный западный и северо-западный ветер порывами 15−22 м/с, местами — до 25−27 м/с. Днем по большей части территории республики пройдут сильные дожди, в отдельных районах — грозы.