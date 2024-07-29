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Из Кремля доносится паника

  • Алексей Лушников
  • 29.07.2024, 13:11
  • 2,750
Из Кремля доносится паника

Вспомнили про Божий гнев.

Кто бы мог себе представить, что обыкновенная гроза и молниеносные громоизвержения природы могут закончиться не чем иным, как паническим настроением у некоторых кремлевцев. Как пишут источники, сочетание двух дат — Дня военно-морского флота России и парада, принятого Путиным с участием китайских, алжирских и других кораблей в Санкт-Петербурге — грозно сочетается с произошедшим в Москве ярким событием в парке «Патриот». Ярким от молний. Может быть, если бы это был парк «Сокольники», не было бы такого шума. Но здесь совсем другая ситуация. Зная мистическое настроение перволицых путинцев к разного рода предположениям и их склонность к слушанию различных клириков, из Кремля доносится депрессивная паника из-за грозного предзнаменования. Вспомнили про Божий гнев.

В парке Минобороны РФ «Патриот» молния ударила в площадь перед главным храмом Вооруженных сил России. Пострадали двое мужчин и женщина. Мужчины находятся в критическом состоянии, к моменту приезда скорой помощи они не дышали. Медики проводят реанимационные действия. У женщины диагностировали гипертонический кризис.

«Не вовремя», — сказал высокопоставленный священник, знающий толк в кремлевском дворе

Алексей Лушников, Telegram

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