«Зарабатываю $1600 в месяц — жить можно» 29.07.2024, 13:13

Белорус с 20-летним медицинским стажем рассказал, как возвращался к профессии в Польше.

Гродненец Сергей Хильманович 20 лет проработал врачом-анестезиологом в Беларуси, в том числе занимал должность заведующего отделением. Но в 2022 году вместе с семьёй всё же решился на эмиграцию в Польшу.

Вернуться в профессию у Сергея получилось, правда, некоторое время ему пришлось работать обычным санитаром. Сергей рассказал о том, как ему удалось продолжить карьеру в Европе.

«Чего вы уезжаете? У вас всё есть»

Сергей вместе с семьёй эмигрировал в Польшу в 2022 году. Мужчина отмечает: при переезде было, что терять. В Беларуси Сергей занимал должность заведующего отделения анестезиологии и реанимации в Гродненской университетской клинике.

— Жена тоже работала анестезиологом. Наши друзья говорили: «Чего вы уезжаете? У вас всё есть», — рассказывает Сергей.

Но желание воссоединиться со старшей дочерью — на тот момент девушка училась в Польше — было сильнее.

Страх администрации перед юридическими моментами

Гродненцы переехали в Быдгощ — вместе с женой Сергей устроился в местную клинику. К тому моменту белoрусы не успели сдать языковой экзамен для медработников и нострифицировать свои дипломы.

— Чтобы никого не пугать, нам сначала предложили поработать санитарами. Это был не страх перед нашими знаниями, а скорее страх администрации перед юридическими моментами, — рассказывает Сергей.

Мужчина добавляет, что Быдгощ — достаточно большой город, в котором есть медицинский университет и «много врачей». Поэтому, считает белoрус, «катастрофической нехватки» в медицинском персонале, в том числе в анестезиологах, в Быдгоще нет.

Сергей мог работать только под надзором других специалистов, не имея права самостоятельно заступать на дежурства.

Белoрус отмечает, что «медвежья услуга со стороны администрации» даже сыграла на руку. У Сергея с женой появилось больше свободного времени — за этот период семья нострифицировала дипломы и дождалась результатов языкового экзамена.

— Бывали периоды, что становилось очень обидно. Но подумаешь-подумаешь — всё это относительно, по сравнению с глобальными проблемами, — оценивает ситуацию Сергей.

«Зарабатываю 6400 злотых в месяц — жить можно»

Белорус отмечает, что уже сейчас ему поступает много предложений по работе.

— Очень много наших коллег, которые стали заведующими отделений — тоже зовут, потому что не хватает анестезиологов,— рассказывает мужчина.

Пока белорус работает в той же клинике, куда трудоустроился изначально. Зарабатывает мужчина около 6400 злотых в месяц — «жить можно», добавляет он.

— Наша больница ещё платит и за тот стаж, который мы наработали в Беларуси — 20 процентов. Это, кстати, одна из немногих больниц в Польше, которая так делает.

«После нострификации с тобой совсем по-другому разговаривают»

Сергей добавляет: переезжать в Польшу и сразу рассчитывать на высокий заработок — неправильно.

— Правильный подход — сдать быстрее нострификацию, подтвердить свою специализацию и работать на том же уровне, что и польские медики. Выйти на «стаж» у меня получилось после шести месяцев работы, у жены — после восьми. Тогда с тобой будут совсем по-другому разговаривать, — отмечает мужчина.

В конце интервью Сергей посоветовал белoрусским врачам, которые планирует переезд в Польшу, учить сразу польский язык.

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