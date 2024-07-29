Грузины поддерживают оппозицию 29.07.2024, 13:22

У правящей партии — лишь треть голосов.

В Грузии за три месяца до парламентских выборов партию власти «Грузинскую мечту» поддерживают треть избирателей, тогда как оппозиционной партии совокупно имеют поддержку более половины граждан.

Об этом свидетельствует опрос Edison Research, пишет «Европейская правда».

Если бы парламентские выборы состоялись завтра, за «Грузинскую мечту/Силу народа» проголосовали бы 32,4% населения.

17,3% поддерживают «Национальное движение «/»Стратегию Агмашенебели», 12,8% – «Сильную Грузию»: «Лело «/»Для народа «/»Площадь свободы», 11,2% – партию «Гахария за Грузию», 9,9% – коалицию «За перемены»: «Ахали «/»Гирчи «/»Дроа», 5,2% – «Гирчи-Яго Хвичия».

Когда у участников опроса спросили за кого бы они проголосовали – за правящую «Грузинскую мечту» и «Силу народа», или за оппозиционное объединение («Национальное движение», «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи», «Дроа», «Ахали», «За Грузию», «Европейская Грузия», Лейбористская партия, «Граждане»), 39% отдали предпочтение действующей власти, 61% – оппозиции

Опрос проводился методом прямого интервьюирования 11-24 июля. В масштабах всей страны было опрошено 1000 граждан в возрасте от 18 лет и старше, имеющих право голоса и проживающих в Грузии. Погрешность результатов составляет +/– 2,5 процентных пункта.

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