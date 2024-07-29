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Под российским Волгоградом сошел с рельсов пассажирский поезд

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  • 29.07.2024, 13:29
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Под российским Волгоградом сошел с рельсов пассажирский поезд

Поезд влетел в КАМАЗ.

Под российским Волгоградом сошел с рельсов пассажирский поезд, По словам очевидцев, после столкновения с КАМАЗом на нерегулируемом переезде, перевернулось 7 или 8 вагонов, пишут местные СМИ.

Известно, что ЧП произошло с пассажирским поездом сообщением «Казань — Адлер», отправившимся из Волгограда, а само ЧП, судя по карте он-лайн движения поездов, произошло в районе станции Гремячая на подъезде к Котельниково, сообщают местные власти:

— На подъезде в Котельниково есть железнодорожный переезд, — сообщил собеседник. — Он со светофором, но без шлагбаумов и барьеров. Как все точно произошло пока неизвестно, но, возможно КАМАЗ оказался на этом переезде и в него влетел поезд. Перевернулось 7–8 вагонов с людьми.

На кадрах, снятых читателями V1.RU, виден стоящий на путях локомотив, первый за ним вагон — частично на путях, всего с рельсов сошло девять вагонов. По данным телеграм-канала Shot, в поезде ехало около 800 пассажиров.

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