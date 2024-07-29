закрыть
29 июля 2024, понедельник, 14:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Песков назвал темы переговоров Лукашенко и Путина

3
  • 29.07.2024, 13:38
  • 6,596
Песков назвал темы переговоров Лукашенко и Путина

Про нефть он ничего не сказал.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня также назвал темы переговоров Лукашенко и Путина, которые состоялись на прошлой неделе. В отличие от Лукашенко, он не стал погружаться в детали.

«Обсуждались все вопросы, связанные с двусторонними отношениями, естественно, это и торгово-экономическое сотрудничество, и вопросы безопасности. Весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами», — сказал Песков, передает ТАСС.

Лукашенко сегодня на совещании в Минске заявил, что, помимо вопросов безопасности, на Валааме шла речь о ценах на нефть, предоплате за нефть и утилизационном сборе.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет самый сильный удар по Лукашенко
Это будет самый сильный удар по Лукашенко Наталья Радина
О дивный новый биполярный мир
О дивный новый биполярный мир Ирина Халип
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь
Зачем Лукашенко полетел к Путину в монастырь Владимир Фесенко
Еще не поздно
Еще не поздно Леонид Невзлин