Песков назвал темы переговоров Лукашенко и Путина 3 29.07.2024, 13:38

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Про нефть он ничего не сказал.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня также назвал темы переговоров Лукашенко и Путина, которые состоялись на прошлой неделе. В отличие от Лукашенко, он не стал погружаться в детали.

«Обсуждались все вопросы, связанные с двусторонними отношениями, естественно, это и торгово-экономическое сотрудничество, и вопросы безопасности. Весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами», — сказал Песков, передает ТАСС.

Лукашенко сегодня на совещании в Минске заявил, что, помимо вопросов безопасности, на Валааме шла речь о ценах на нефть, предоплате за нефть и утилизационном сборе.

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