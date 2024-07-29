Позор и разгром русского флота

Позор и разгром русского флота6
- Александр Невзоров
- 29.07.2024, 13:38
- 7,578
Парад лучше было проводить в закрытом бассейне.
Путину, конечно, надо серьезно лечиться. Только совсем не адекватный персонаж мог в 2024 устроить публичную и пафосную военно-морскую показуху и что-то верещать про «грозность» и «непобедимость».
2022-2024 годы стали эпохой запредельного позора и разгрома русского флота. Потеряв 20 больших кораблей, флот РФ в панике бежал из Черного и Азовских морей. Беспомощность и бесполезность российских военных посудин сегодня является доказанным и бесспорным фактом.
Несомненно, в этот день, даже в простеньких головах питерской публики пульсировала великая фраза «русский военный корабль – иди на х…».
Да, русский флот был послан — и он послушно направился в указанном направлении. Ржавые обломки Черноморского флота – приют бычков и крабиков. Они уже догрызли экипажи, оголили матросские черепа и косточки, а теперь взялись зачищать склады камбузов.
В такой ситуации, конечно, стоило бы как-то «замотать» праздничек. Но нет — глупейшая показуха превыше всего.
Но если уж зуд обязательного парада непобедим, то этот «парад» можно было бы тайно провести в закрытом бассейне, используя радиоуправляемые модели кораблей. Да, с оркестром, с толпой адмиралов, попами и речами.
Это было бы забавно, но все же не так смешно, как мероприятие на Неве.
Александр Невзоров, Telegram