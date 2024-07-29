Как выглядит полярное сияние из космоса 2 29.07.2024, 13:46

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Уникальные кадры.

Астронавт НАСА Мэтью Доминик продолжает делать удивительные снимки на борту МКС.

В новом завораживающем видео с Международной космической станции запечатлены полярные сияния, звезды и мимолетный пролет метеора, пишет «Хайтек».

Мэтью Доминик, командир миссии SpaceX Crew-8, поделился таймлапсом фотографий, сделанных перед восходом солнца. На кадрах видны сияния в атмосфере Земли, сверкающие звезды, проходящие спутники и следы движения метеора.

Зеленые и фиолетовые полярные сияния, освещающие ночное небо, вызваны заряженными частицами от Солнца. Они сталкиваются с атомами кислорода и азота в атмосфере Земли, создавая световые шоу.

Этот год богат на сияния из-за солнечного максимума — звезда достигает пика активности в 11-летнем цикле. В результате, Земля подвергается воздействию большего количества солнечных частиц, что приводит к более частым полярным сияниям ночью.

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