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В Беларуси запретили «Умку»

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  • 29.07.2024, 13:58
  • 3,294
В Беларуси запретили «Умку»

Продукцию этой торговой марки признали опасной.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси книгу «Русские народные сказки» торговой марки «Умка».

В этой книге, которая предназначена для дошкольного и младшего школьного возраста, не были соблюдены требования безопасности — например, пробелы в два раза меньше положенного.

Аналогичные нарушения нашли в книгах российских производителей «Читаем по слогам» и «Двенадцать месяцев». 

Кроме того, Госсатндарт запретил китайские игрушки «Пирамидка», «Кубики», «Развивайка» и «Лабиринт».

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