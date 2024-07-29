В Беларуси запретили «Умку»3
- 29.07.2024, 13:58
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Продукцию этой торговой марки признали опасной.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси книгу «Русские народные сказки» торговой марки «Умка».
В этой книге, которая предназначена для дошкольного и младшего школьного возраста, не были соблюдены требования безопасности — например, пробелы в два раза меньше положенного.
Аналогичные нарушения нашли в книгах российских производителей «Читаем по слогам» и «Двенадцать месяцев».
Кроме того, Госсатндарт запретил китайские игрушки «Пирамидка», «Кубики», «Развивайка» и «Лабиринт».