Украинская разведка намекнула на причастность к разгрому «вагнеровцев» в Мали
- 29.07.2024, 14:01
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Повстанцам-туарегам передали информацию.
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины анонсировало продолжение успешных действий против российских военных преступников из группировки «Вагнера» в Африке.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.
Как отметил Юсов, «повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников».
«О деталях мы безусловно не будем говорить, продолжение будет», - сказал он.
Юсов напомнил, что «вагнеровцы» развернули активную деятельность на африканском направлении и не только.
«Своими наемниками пытались решать геополитические, экономические вопросы, менять или поддерживать те или иные правительства. И вот сегодня весь мир видит, что собственно это уже не тот потенциал и возможности России далеко не те. А это значит, что новые заказаны и расчеты на них как на точечный инструмент решения проблем в регионе будет меньше», – добавил он.