«Лучше бы ничего не давали» 4 29.07.2024, 14:15

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Сотрудница «Евроопта» показала, как их поздравили с Днем торговли.

Сотрудница магазина «Евроопт» рассказала в TikTok о скромном подарке от компании ко Дню работников торговли — людям подарили по 5 рублей. Отметим, что 28 июля органам торговли Беларуси исполнилось 100 лет. Видео посмотрели более 200 тысяч пользователей, под ним оставили почти 700 комментариев, отмечает «Зеркало».

В основном люди негодовали из-за того, что к продавцам относятся неуважительно, и делились информацией о том, что дарили к празднику у них в магазинах.

В ролике блогерша сообщила, что в магазине «Евроопт», в котором она работает, сотрудникам дали подарок ко Дню работника торговли — 5 рублей каждому.

— Спасибо, «Евроопт», за твою невероятную щедрость, — иронично сказала автор видео, показав пачку сухого корма Kitekat, который приобрела на подаренную сумму.

В комментариях под видео тиктокерша переписывалась с пользователями, там она объяснила, что к директору магазина у сотрудников нет вопросов, мол, такую сумму выделили сверху.

«Директор хотела купить нам торт и чай, в итоге сказала: берите сами что-то на пять рублей, кроме алкоголя и табака. Я и взяла [корм] для уличных котов, покормила у дома голодных», — сообщила блогерша.

Сотрудница магазина написала, что люди надеялись получить в подарок хотя бы бонусы на карту торговой сети, мол, куда приятнее было бы. Также она вспомнила, что на Новый год людям давали килограмм конфет и 30 рублей бонусами, а на 8 марта на скидочную карту зачислили 25 бонусных рублей.

В комментариях подавляющая часть пользователей негодовала. Они отмечали, что продавец — это тяжелая, неблагодарная работа и наниматели не ценят их труд. Многие рассказывали, какие подарки ко Дню торговли подарили им (правда, не все называли место работы), оказалось, что в одной сети, но в разных магазинах, презенты отличались.

Несколько человек отметили, что руководство сэкономило на подарках для работников, а себе устроило корпоратив. Однако были комментаторы, которые сообщили, что начальство им ничего не должно, а если не нравятся условия работы, то надо увольняться и искать новое место.

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